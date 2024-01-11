FT: Цены на газ в Европе станут менее стабильными из-за резкого сокращения поставок из РФ

Глава энергетической группы Axpo Марко Заальфранка сообщил газете, что европейские цены на газ "будут реагировать быстрее и сильнее, чем в прошлом" на различные факторы из-за потери этих источников поставок

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Цены на газ в Европе станут гораздо менее стабильными в предстоящие годы из-за резкого сокращения поставок из РФ и необходимости обеспечивать поставки СПГ из-за рубежа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на экспертов.

"Европа потеряла источники гибких поставок газа, такие как [закрытое в октябре прошлого года] главное газовое месторождение в окрестностях нидерландского города Гронинген, а также трубопроводный газ из РФ", - приводит издание слова Марко Заальфранка, руководителя отдела энергетической группы Axpo. Европейские цены на газ "будут реагировать быстрее и сильнее, чем в прошлом" на различные факторы из-за потери этих источников поставок, сказал он.

Как сообщалось ранее, ПХГ Европы заполнены сейчас на 82,64% (на 12,4 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 91 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа, а к началу сезона отбора накопили в них рекордные 99,63%.

По данным поставщика данных Kpler, этому поспособствовал импорт в 2023 году странами ЕС около 100 млн тонн СПГ, что на 5% больше рекордно высокого уровня в предыдущем году.

На фоне значительного похолодания отбор газа из европейских ПХГ достиг сейчас максимума с февраля 2021 года и превышает 900 млн куб. м в сутки. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в январе опустилась до 21%.