Глава Минэнерго Турции заявил об отсутствии в планах совместных с Израилем энергопроектов

В нынешней ситуации об этом не может быть речи, отметил Алпарслан Байрактар

СТАМБУЛ, 11 января. /ТАСС/. Реализация Турцией совместных проектов с Израилем в сфере энергетики в условиях продолжающегося кризиса в Газе не представляется возможной. Об этом заявил глава Минэнерго Алпарслан Байрактар в эфире телеканала CNN Turk.

"В нынешней ситуации не может быть речи о реализации энергетических проектов с Израилем. Их сейчас в повестке Турции нет", - сказал министр.

Ранее Байрактар сообщал, что Турция приостановила сотрудничество с Израилем по реализации совместных проектов в энергетике.

В Турции ранее заявляли, что ведут переговоры с Израилем о поставках газа из Средиземноморья. Утверждалось, что морской газопровод между Турцией и Израилем может быть построен в течение четырех-пяти лет.

Вопрос о транспортировке газа из Восточного Средиземноморья стал актуальным в связи с сомнениями относительно целесообразности строительства Восточно-Средиземноморского газопровода, соглашение о котором подписали в январе 2020 года Греция, Израиль и Кипр. Документ предусматривает поставки газа с израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в Грецию и затем в Италию. США сначала активно поддержали эту инициативу, но затем пересмотрели позицию, объяснив это экологическими соображениями, финансовой несостоятельностью проекта и возможной напряженностью в Восточном Средиземноморье в связи с негативной позицией по нему Турции.