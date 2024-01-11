Петербургские коммунальщики подали в суд на пивные Розенбаума "Толстый фраер"

Сумма исковых требований превысила 380 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. АО "Невский экологический оператор" подало в суд на ООО "Толстый фраер", управляющее сетью одноименных пивных в Санкт-Петербурге и принадлежащее народному артисту России Александру Розенбауму. Суть претензий заключается в неполной оплате вывоза твердых бытовых отходов, сумма долга по двум делам - более 380 тыс. рублей, следует из данных сайта Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"АО "Невский экологический оператор", исковое заявление (ст. 125 АПК), сумма исковых требований 84 066,15 рубля. АО "Невский экологический оператор", исковое заявление (ст. 125 АПК), cумма исковых требований 302 281,01 рубля. Истец - акционерное общество "Невский экологический оператор", ответчик - общество с ограниченной ответственностью "Толстый фраер" о взыскании денежных средств", - указано в картотеке суда.

Дата рассмотрения дел по существу на сайте суда пока отсутствует.

Пивные "Толстый фраер" появились в Петербурге в 2003 году. Всего в рамках сети в городе открыто шесть заведений, все они названы в честь песни Александра Розенбаума "Фраер".