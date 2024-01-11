СМИ: Саудовская Аравия и Канада возобновят обмен торговыми делегациями

По информации телеканала Al Ekhbariya, стороны подписали соглашение о создании совместного делового совета для поддержки инвестиционных отношений между двумя странами

ДУБАЙ, 11 января. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Канада договорились о возобновлении обмена торговыми делегациями после пятилетнего перерыва, обусловленного разрывом дипломатических отношений. Об этом сообщил саудовский государственный телеканал Al Ekhbariya.

Федерация торговых палат Саудовской Аравии подписала соглашение с канадской стороной о создании совместного делового совета, говорится в сообщении телеканала. По словам президента федерации Хасана аль-Хувейзи, соглашение "направлено на поддержку торговых и инвестиционных отношений между двумя странами".

По данным федерации, в 2021 году Саудовская Аравия стала крупнейшим экспортным рынком Канады в регионе Персидского залива. Совокупный объем экспорта из Канады в Саудовскую Аравию составил $1,65 млрд.

В августе 2018 года Канада осудила задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии и потребовала их немедленного освобождения. В ответ Саудовская Аравия заявила, что позиция Канады представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства. Эр-Рияд отозвал своего посла из Оттавы, объявил главу дипломатической миссии Канады персоной нон грата, а также приостановил торговые и финансовые операции. 24 мая 2023 года Саудовская Аравия и Канада решили обменяться послами.