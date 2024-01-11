Правительство Москвы примет участие в выставке Smart Cities India Expo в Нью-Дели

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Власти российской столицы представят достижения по программе "Умный город" в выставке Smart Cities India Expo в городе Нью-Дели. Об этом сообщили в департаменте внешнеэкономических и международных связей Москвы.

"17-19 января 2024 года делегация правительства города Москвы примет участие в выставке Smart Cities India Expo в городе Нью-Дели. На стенде столицы Российской Федерации будут представлены новейшие достижения по программе "Умный город". Посетителям расскажут, как Москва достигает целей устойчивого развития, создания комфортной городской среды", - говорится в сообщении.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей, председатель правления делового совета по сотрудничеству с Индией Сергей Черемин выступит на открытии выставки, а также в ряде сессий в рамках деловой программы Smart Cities India Expo. "Мы расскажем нашим индийским партнерам об информационных и высокотехнологичных решениях и успешном опыте реализации проекта "Умный город", про интеллектуальную транспортную систему, предоставление государственных услуг онлайн, платформу "Московская электронная школа", использование искусственного интеллекта", - анонсировал Черемин.

Так, делегация Москвы примет участие в бизнес-форуме, который пройдет 18 января в гостинице The Leela Palace. В нем примут участие российские и индийские компании, специализирующиеся в сфере информационных технологий и развитии городской инфраструктуры.

Организаторами мероприятия выступают столичный профильный департамент, посольство РФ в Республике Индия, торговое представительство России в Индии, деловой совет по сотрудничеству с Индией, АНО "Московский центр международного сотрудничества".