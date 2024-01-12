"Известия": объем валютных кредитов россиян снизился до 47,4 млрд рублей

По данным издания, это исторический минимум

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Объем кредитов россиян в иностранной валюте обновил исторический минимум, опустившись до 47,4 млрд рублей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Центрального Банка.

Как объяснили газете в пресс-службе регулятора, падение объемов валютных кредитов обусловлено тем, что заемщики постепенно погашают старые ссуды в "токсичных валютах", а новые кредиты выдаются точечно. Также в Центробанке сказали, что спрос на такие займы среди россиян минимален из-за санкций и действующих ограничений на снятие наличной валюты. По данным издания, с января 2022 года объем подобных долгов сократился вдвое. Сейчас их доля составляет 0,1% от общего портфеля.

Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов пояснил газете, что отрицательная динамика связана с процессом сокращения доли валютных остатков на банковских и биржевых счетах россиян. После февраля 2022 года происходит девалютизация российской экономики из-за введения жестких санкций, которые повысили риски на валютном рынке. ЦБ побуждал банки сокращать активы в иностранных денежных единицах, что привело к снижению преимущества таких продуктов в виде низкой процентной ставки.

Запрета на выдачу кредитов в иностранной валюте физлицам нет, отметили в регуляторе. Однако банкам невыгодно предоставлять подобные займы, поскольку к валютным кредитам применяются повышенные коэффициенты риска и запретительные макропруденциальные надбавки (надбавки к коэффициентам риска), подчеркнули в ЦБ.

По данным газеты, кредитование граждан растет. На 1 декабря 2023 года общий объем долгов населения перед банками в рублях достиг 35,3 трлн рублей. За 11 месяцев он вырос на 6,5 трлн, что стало рекордом за аналогичные периоды предыдущих лет, следует из статистики ЦБ.