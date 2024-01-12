Банк "Открытие" потребовал признать банкротом экс-проектировщика метро в Красноярске

Сумма исковых требований - 9,934 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 12 января. /ТАСС/. Банк "Открытие" требует признать банкротом Красноярский трест инженерно-строительных изысканий (АО "Красноярск ТИСИЗ"), ранее занимавшийся корректировкой проекта строительства метро в Красноярске. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Осенью 2023 года председатель совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ" Олег Митволь был приговорен к 4,5 года лишения свободы по делу хищениях при проектировании метро. Генерального директора треста Владимира Жаркова приговорили к двум годам и трем месяцам колонии.

В материалах суда сообщается, что иск поступил 12 января 2024 года. Сумма исковых требований - 9,934 млн рублей.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, их неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). В августе 2022 года Красноярский край подписал соглашение с ГК "Моспроект-3" о том, что группа компаний станет новым подрядчиком строительства метро. Возведение первой линии метро протяженностью 9,76 км по краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы" должно завершиться в 2026 году.