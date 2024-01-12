Индонезия подала заявку на вступление в ОЭСР

Государство может стать третьей азиатской страной после Южной Кореи и Японии, присоединившейся к организации

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Республика Индонезия подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), страны-члены начнут ее рассматривать. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Матиас Корманн в интервью изданию Nikkei Asia.

"Мы очень рады получить от Индонезии официальный запрос на начало обсуждения вопроса о вступлении", - сообщил он, отметив, что Индонезия может внести большой вклад в работу организации, так как играет "весьма существенную" роль в мировой экономике и является "важным голосом в Юго-Восточной Азии". Подробностей о ходе рассмотрения заявки Индонезии Корманн не сообщил.

Пока только две азиатские страны являются членами ОЭСР - Южная Корея и Япония. Индонезия может стать третьей азиатской страной, присоединившейся к организации, что поспособствует развитию других экономик региона, указывает издание. По словам Корманна, возможность вступления в ОЭСР активно обсуждает также Таиланд, а несколько других государств Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам, Сингапур и Филиппины, тесно сотрудничают с организацией.

"Я считаю, что стремление Индонезии соответствовать стандартам ОЭСР в важных областях экономической и социальной политики окажет очень большое влияние на весь регион Юго-Восточной Азии", - добавил он.

ОЭСР - международная экономическая организация развитых стран, цель которой заключается в формировании политики, направленной на повышение экономического благосостояния. В организацию входит 38 государств, которые являются в основном развитыми странами.