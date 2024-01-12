В Тверской области контрактникам увеличили выплаты до 305 тыс. рублей

В регионе участники СВО и их семьи также смогут получить до 150 тыс. рублей на газификацию домовладений

ТАСС, 12 января. Единовременные выплаты при заключении контракта на военную службу в Тверской области увеличили со 100 до 305 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Губернатор Игорь Руденя провел заседание бюджетной комиссии Тверской области. Рассмотрен вопрос о финансовом обеспечении выплат гражданам, поступившим на военную службу по контракту. Игорем Руденей принято решение об увеличении размера единовременной региональной выплаты жителям, заключившим контракт, со 100 до 305 тыс. рублей", - говорится в распространенном сообщении.

В Тверской области действует комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Кроме получения выплат, они имеют возможность бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, первоочередное право на зачисление детей в детский сад, организации допобразования. "Кроме того, решением главы региона участникам СВО и их семьям введена поддержка до 150 тыс. рублей на газификацию домовладений", - уточнили в пресс-службе.