Рост стоимости бензина за первые девять дней января превысил уровень инфляции

По данным Росстата, стоимость бензина увеличилась на 0,45%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Рост стоимости бензина на АЗС России составил с 1 по 9 января 2024 года 0,45%. При этом уровень инфляции за тот же период был ниже - 0,26%, следует из данных Росстата.

Рост стоимости дизельного топлива, напротив, был ниже уровня инфляции - 0,15%.

Ранее сообщалось, что ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла с 1 января 2024 года планово выросли на 4,9%. Соответствующие поправки ранее были приняты в Налоговый кодекс.

Акциз на бензин класса "Евро 5" вырос до 15,048 тыс. рублей за тонну с 14,345 тыс. рублей, на дизель - до 10,425 тыс. рублей за тонну с 9,938 тыс. рублей. В 2023 году акцизы на эти товары росли на 4%.