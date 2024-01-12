В Новгородской области намерены построить туристический комплекс и спа-центр

Его площадь составит 1,2 тыс. кв. м

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 января. /ТАСС/. Туристический комплекс "Озеро Велье" и оздоровительный спа-центр площадью 1,2 тыс. кв. м с сауной, бассейном, гидромассажными ваннами, теннисными кортами и благоустроенными пешеходными терренкурами до Большой Валдайской тропы построят в рамках разработанного комплексного мастер-плана в Валдайском районе Новгородской области. Концепцию развития создают в рамках туристической схемы "Из Москвы в Санкт-Петербург" по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

"В рамках масштабного проекта предлагаются к реализации два ключевых направления: создание туристического комплекса "Озеро Велье" 4 звезды и оздоровительного спа-центра площадью 1,2 тыс. кв. м с сауной, бассейном, гидромассажными ваннами, теннисными кортами и благоустроенными пешеходными терренкурами до Большой Валдайской тропы", - отмечается в сообщении.

В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и государственной программы "Развитие туризма" ООО "ПроГород" (группа ВЭБ.РФ) ведет разработку туристических схем развития макротерриторий. В 2023 году завершена разработка туристической схемы "Из Москвы в Санкт-Петербург", куда входят территории восьми регионов, в том числе Новгородская область. Концепцию развития Валдайского района в рамках туристической схемы "Из Москвы в Санкт-Петербург" представили 12 января, в ИНТЦ "Интеллектуальная электроника - Валдай", на встрече губернатора Андрея Никитина, генерального директора АСИ Светланы Чупшевой с новгородскими предпринимателями и студентами.

В турсхеме "Из Москвы в Санкт-Петербург" разработали концепции 12 всесезонных курортов на земельных участках, согласованных с регионами для перспективного развития.

"Валдайский национальный парк - одна из крупнейших природных территорий северо-запада с большим туристическим потенциалом. При поддержке ВЭБ.РФ для нее разработаны комплексный мастер-план, включающий соседние муниципалитеты, и схема развития туризма "Из Москвы в Санкт-Петербург". В схеме одним из приоритетных проектов для Новгородской области выбран Валдай с акцентом на самом крупном из валдайских озер - Велье. Решения двух проектов синхронизированы - в турсхеме на земельных участках, зарезервированных в мастер-плане Валдая, сформированы инвестиционные лоты под туристическую инфраструктуру для комфортного отдыха у воды. Проект разработан с учетом природоохранного законодательства и с бережным отношением к хрупким экосистемам нацпарка", - рассказала управляющий директор блока стратегии ВЭБ.РФ Зарина Цекоева.

Дополнительные мероприятия включают в себя создание фермы с домашними животными, организацию двух смотровых площадок и устройство визит-центра. Для ключевых проектов разработаны предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры.