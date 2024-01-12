Гана договорилась о реструктуризации долга с кредиторами

По данным агентства Reuters, это соглашение позволит стране получить очередной транш помощи от Международного валютного фонда в размере $600 млн

НАЙРОБИ, 12 января. /ТАСС/. Гана достигла соглашения с Китаем и Францией о реструктуризации долга на сумму $5,4 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство финансов страны.

Как в нем отмечается, соглашение с кредиторами, включая Китай и Францию, позволит Гане получить очередной транш помощи от Международного валютного фонда в размере $600 млн из общей суммы $3 млрд. По оценке министерства финансов, соглашение позволит Гане преодолеть экономический кризис.

"Спасибо нашим двусторонним кредиторам за их поддержку и сотрудничество, которое сегодня позволило нам достичь соглашения о комплексном урегулировании долга", - приводит агентство слова министра финансов Кена Офори-Атты.

В декабре 2022 Гана объявила дефолт. Власти страны намерены реструктурировать в целом $20 млрд из общей суммы внешнего долга, который на конец 2022 года составлял около $30 млрд. Ранее Замбия, Чад и Эфиопия также договорились о списании долгов с двусторонними кредиторами.