Глава Yara заявил о зависимости Евросоюза от российских удобрений

ЕС заменил энергетическую зависимость, заявил гендиректор химической компании Свейн Торе Хользетер

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Евросоюз сократил энергетическую зависимость от России, но увеличил ее в продовольственном секторе. Такое мнение изданию Euractiv высказал генеральный директор норвежской химической компании Yara Свейн Торе Хользетер.

По его словам, ЕС в настоящее время больше зависит от Москвы в продовольствии, чем до начала военной операции РФ на Украине, поскольку блок заменил энергетическую зависимость зависимостью от удобрений. "Мы не должны быть наивными в отношении того, что может произойти дальше с едой. Мы не удивимся, если нас ждут потрясения [в секторе продовольствия]", - сказал он.

Как отмечает издание, согласно данным Евростата, общий объем импорта азота в ЕС в 2022-2023 годах вырос на 34%, при этом на долю России приходится около трети этого импорта.

Кроме того, импорт карбамида вырос на 53%, вдвое превысив объемы, зарегистрированные в 2020-2021 годах. Из них 40% прибыли из Москвы. В текущем сезоне тенденция замедлилась, но на долю российского карбамида по-прежнему приходится почти треть общего импорта, поясняет издание.

Генеральный директор норвежской компании назвал 2024 год решающим для ЕС в принятии мер, которые определят следующее десятилетие в сельском хозяйстве. Он призвал создать стимулы для фермеров, чтобы облегчить им возможность делать экологически чистый выбор, сохраняя при этом уровень производства.