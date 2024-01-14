14 января, 13:23,
обновлено 14 января, 13:49
Военная операция на Украине

Захарова заявила, что выделяемые Вашингтоном средства Украине возвращаются властям США

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "эти деньги идут обратно этой же как бы демократической команде"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Финансовые средства, которые выделяются Соединенными Штатами Украине, возвращаются американским властям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Чем же могут Соединенные Штаты помочь Украине? <…> Только деньги выделять на это. А куда идут эти деньги? Эти деньги идут обратно этой же как бы демократической команде", - сказала дипломат.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 27 декабря заявил, что Вашингтон выделяет Киеву пакет военной помощи на $250 млн, который будет последним в 2023 году. Вашингтонская администрация направила в октябре 2023 года в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине