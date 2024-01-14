Захарова заявила, что выделяемые Вашингтоном средства Украине возвращаются властям США

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "эти деньги идут обратно этой же как бы демократической команде"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Финансовые средства, которые выделяются Соединенными Штатами Украине, возвращаются американским властям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Чем же могут Соединенные Штаты помочь Украине? <…> Только деньги выделять на это. А куда идут эти деньги? Эти деньги идут обратно этой же как бы демократической команде", - сказала дипломат.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 27 декабря заявил, что Вашингтон выделяет Киеву пакет военной помощи на $250 млн, который будет последним в 2023 году. Вашингтонская администрация направила в октябре 2023 года в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.