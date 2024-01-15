Более половины опрошенных россиян заявили о желании сменить работу

Чаще всего респонденты отмечали, что недовольны финансовым вознаграждением и отсутствием возможности для карьерного роста, следует из опроса рекрутинговой компании Get experts

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Более половины (54%) опрошенных россиян хотят сменить работу, и большинство из них - из-за неудовлетворенности финансовым вознаграждением. При этом всего треть работодателей прилагали усилия для удержания своих сотрудников, говорится в исследовании рекрутинговой компании Get experts.

В опросе приняли участие 2 396 работодателей и 3 484 работников. Участники исследования представляют различные отрасли экономики и практически все регионы России.

"Желание сменить работу испытывают более половины (54%) опрошенных профессионалов: 17% уже в активном поиске, 18% планируют начать искать новое место в ближайшее время, 19% - не ранее чем через год. Еще 20% опрошенных ищут работу пассивно, рассматривая только входящие предложения. 26% не собираются менять место работы и намерены развиваться внутри текущей компании", - отмечается в итогах исследования.

Аналитики выяснили, что причиной желания сменить работу чаще всего становится неудовлетворенность финансовым вознаграждением (57%), отсутствие возможности для карьерного (35%) и профессионального (24%) роста, стрессы (22%), профессиональное выгорание (21%) и отсутствие интересных задач (21%).

Отмечается, что 65% респондентов готовы сменить сферу деятельности, еще 7% целенаправленно ищут работу в другой отрасли и 23% не готовы менять индустрию. Большинство (86%) специалистов надеются, что после смены работы их доход увеличится. Так, 8% ожидают рост зарплат на 5-10%, 31% - на 11-20%, 49% - более чем на 20%. 6% считают, что доход останется прежним, столько же допускают его сокращение.

Мнение работодателей

Как отмечают работодатели, им становится труднее привлечь квалифицированных специалистов, чаще всего это связано с ростом зарплатных ожиданий кандидатов (48%), нехваткой компетентных кадров на рынке (41%) и нехваткой узких специалистов (25%).

По данным исследования, компании стали уделять больше внимания обучению сотрудников (70%) и продвижению их на другие должности (58%). Чтобы привлечь персонал, работодатели сотрудничали с вузами (47%) и консультантами рекрутинговых компаний (35%), работали над усилением своих HR-подразделений, увеличивали их финансирование, рассматривали кандидатов из других регионов и других отраслей/профессий, проводили конкурсы. При этом 11% компаний не предпринимали никаких активностей, так как не испытывали нехватки квалифицированных кадров.

Среди основных способов поиска кандидатов - работные сайты (83%), прямой поиск специалистов (51%) и нетворкинг/сарафанное радио (43%). Уточняется, что всего треть (32%) предприятий прилагали усилия для удержания своих сотрудников, они предлагали им повышение дохода в рамках той же должности (73%) или с расширением функционала (59%), повышение дохода с повышением в должности (44%), увеличение бонусов (26%) и другие варианты. В 48% компаний для удержания персонала не делалось ничего.

Кроме того, 42% работодателей отметили, что текучесть кадров в 2023 году не изменилась, 37% - что текучка выросла, 16% - стала ниже. В большинстве случаев компании оценивают уровень текучести в 3-5% (20%), до 2% (18%) или 5-10% (16%). Чаще всего в компаниях старались удержать специалистов в сферах продаж (23%), производства (20%) и IT (19%).