Bloomberg: ЕЦБ может снизить ставку четыре раза в 2024 году из-за замедления инфляции

По данным агентства, регулятор сократит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов в июне, сентябре, октябре и декабре

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) может четыре раза принять решение о снижении процентной ставки в 2024 году на фоне замедления инфляции. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

По их оценкам, регулятор сократит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов в июне, сентябре, октябре и декабре. В итоге она достигнет отметки 3% под конец года.

На протяжении последних полутора лет ЕЦБ постепенно ужесточал денежно-кредитную политику. С июля 2022 года ставка повышалась 10 раз. В декабре 2023 года совет управляющих ЕЦБ принял решение сохранить неизменными три ключевые процентные ставки. Таким образом, базовая процентная ставка сохранилась на уровне 4,5% годовых, ставка по депозитам составила 4%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - 4,75%.