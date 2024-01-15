Rheinmetall поставит Бундесверу тепловые ловушки для самолетов на €50 млн

Речь идет о поставках сигнальных ракет R-Birdie 118 BS и IR-Birdie 218 BS

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Оборонный концерн Rheinmetall поставит Бундесверу (Вооруженным силам ФРГ) 470 тыс. тепловых ловушек для защиты самолетов на сумму €50 млн. Об этом говорится в заявлении компании.

"Бундесвер заключил масштабный контракт с Rheinmetall на поставку тепловых ловушек для защиты самолетов, - отмечается в нем. - Вооруженные силы ФРГ смогут закупить 470 тыс. единиц ловушек линейки Birdie. Сумма контракта, заключаемого на период с декабря 2023 по декабрь 2029 года, составит €50 млн".

В компании поясняют, что речь пойдет о поставках сигнальных ракет R-Birdie 118 BS и IR-Birdie 218 BS, которые "выпускаются вертолетами, транспортными самолетами и истребителями для отвлечения атакующих [воздушные суда] ракет с инфракрасным наведением".