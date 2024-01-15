Дагестан получит четыре новых поезда для пригородного сообщения в 2024 году

Новые поезда оборудованы системами микроклимата салона, экологически чистыми туалетными комнатами и соответствуют требованиям к комфорту и безопасности поездки

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Республика Дагестан до конца года получит четыре новых состава современных электропоездов. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Джамбулат Салавов.

В последние годы с учетом развития внутреннего туризма наблюдается увеличение потребности в поездах пригородного сообщения. Так, в августе прошлого года число вагонов в пригородных поездах, следующих в дагестанский Дербент из Махачкалы, увеличили из-за роста туристического потока в город.

"В 2024 году запланирована поставка в республику четырех новых составов современных электропоездов переменного тока 6-вагонной составности для курсирования на участке Хасавюрт - Махачкала - Дербент", - сказал собеседник агентства.

По его словам, новые поезда полностью соответствуют актуальным требованиям к комфорту и безопасности.

"Новые поезда, оборудованные системами микроклимата салона, экологически чистыми туалетными комнатами, адаптированные для посадки и проезда маломобильных групп населения, в полной мере соответствуют актуальным требованиям к комфорту и безопасности поездки", - добавил Салавов.