Нидерланды выделили €5 млн на оказание помощи сектору Газа

За последние три месяца страна предоставила около €50 млн для оказания помощи анклаву

ГААГА, 15 января. /ТАСС/. Нидерланды выделяют €5 млн для миссии, возглавляемой старшим координатором ООН по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам, касающимся сектора Газа, Сигрид Каг. Об этом сообщил телеканалу Sven op 1 и.о. министра внешней торговли и сотрудничества в целях развития Джеффри ван Леувен.

По его словам, для миссии Каг, которая ранее возглавляла Минфин Нидерландов, "выделено €5 млн".

Назначение координатора по Газе является одним из требований резолюции 2720 Совета Безопасности ООН, принятой в декабре. Согласно резолюции, координатор ООН отвечает за "содействие, мониторинг и проверку в секторе Газа". Он будет располагать необходимым персоналом и оборудованием в палестинском анклаве для выполнения этих и других функций, определенных Совбезом. Координатор должен будет отчитываться перед СБ ООН о своей работе в течение 20 дней, а затем каждые 90 дней (до 30 сентября 2024 года). Сигрид Каг приступила к исполнению своих обязанностей 8 января.

За последние три месяца Нидерланды предоставили около €50 млн для оказания помощи сектору Газа. При этом голландское правительство на этом этапе не призывало к прекращению огня и воздерживалось при голосовании по соответствующим резолюциям ООН.