Удмуртия планирует привлечь 840 млн рублей для создания центра по развитию БПЛА

В центре будут предоставляться услуги по изготовлению деталей и комплектующих

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 января. /ТАСС/. Власти Удмуртии завершают разработку региональной программы по развитию беспилотных авиационных систем до 2030 года. По ней в регионе планируется создать научно-производственный центр и привлечь в него более 800 млн рублей бюджетных средств, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"Планируется создать в Удмуртии малый научно-производственный центр общей площадью 2,5 тыс. кв. м. В нем будут предоставляться услуги по изготовлению деталей и комплектующих, их мелкосерийное производство и подготовке кадров различных специальностей для отрасли БАС. На развитие научно-производственного центра в Удмуртскую Республику планируется привлечь порядка 840 млн рублей федеральных бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Проект предусмотрит создание 50-70 рабочих мест. В пресс-службе отметили, что на территории республики работают более 10 предприятий по производству БПЛА.

Летом 2023 года глава Удмуртии Александр Бречалов поставил задачу региональному правительству совместно с предприятиями активно включиться в нацпроект по развитию беспилотников.