Молдавские фермеры требуют от властей ограничить приносящий убытки транзит зерна с Украины

Они просят позволить осуществлять его только по железной дороге

КИШИНЕВ, 15 января. /ТАСС/. Возглавившая протесты аграриев в Молдавии ассоциация "Сила фермеров" потребовала от правительства запретить приносящий убытки транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге.

"Власть обязана в первую очередь заботиться о собственных аграриях. Требуем запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным и осуществлять его только железнодорожным транспортом как условие сохранения сниженного тарифа. В противном случае снижение тарифа абсолютно не оправданно по отношению к отечественным фермерам", - говорится в заявлении ассоциации на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Аграрии жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых осуществляет транзит с Украины, что приносит убытки местным фермерам.

В ассоциации потребовали от властей объяснений в связи с информацией о транспортных скидках, которые власти предоставили украинским фермерам. "Данное действие в сложившейся ситуации еще больше ставит в невыгодное положение фермеров нашей страны. Напоминаем, что зерновые и масличные культуры из Молдовы экспортируются на те же рынки, что и продукция с Украины. За последние два года наша страна из-за демпинговых цен агрохолдингов Украины во многом потеряла турецкий рынок", - отмечают в ассоциации.

Протесты фермеров начались еще летом 2023 года, когда они пригнали технику к парламенту и администрации президента, требуя ограничить ввоз и транзит зерновых с Украины. Молдавское правительство пообещало выполнить требования аграриев, в ответ замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". Позже президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности", а министр сельского хозяйства Владимир Боля сообщил, что взамен власти окажут дополнительную помощь фермерам. Тогда протестующие убрали технику из Кишинева, пообещав вернуться после завершения уборочных работ. Осенью протесты возобновились, но, так и не добившись выполнения своих требований, в декабре аграрии вновь взяли паузу.