В ДНР 59 компаний подписали соглашение о стабилизации цен

Как сообщил зампред правительства региона Владислав Васильев, речь идет в основном о компаниях, занимающихся розничной торговлей продуктами питания

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. 59 компаний в ДНР подписали меморандум о стабилизации цен на отдельные виды товаров, сообщил в своем Telegram-канале зампред правительства региона Владислав Васильев.

"Сегодня меморандум о стабилизации цен на отдельные виды товаров подписали еще 59 участников рынка, в их числе "Юг тех логистика", "Стар трейд", "Атлант-фуд", "Домотрест", "Мир сыра", "ИП Попова" и другие", - написал он.

Он добавил, что всего на данный момент подписано 61 соглашение.

Речь идет в основном о компаниях, занимающихся розничной торговлей продуктами питания.

В ноябре 2023 года сообщалось, что власти новых регионов смогут заключать с хозяйствующими субъектами соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продукты питания, но и на любые продовольственные и непродовольственные товары. Как отметили в Федеральной антимонопольной службе РФ, данная мера будет способствовать стабилизации цен на товары и повышению их доступности для граждан.

В июне прошлого года глава ДНР Денис Пушилин признал, что в республике "особо критичны" цены на мясо, птицу, молочную продукцию, сыр, масло, яйца, овощи, зелень и фрукты.