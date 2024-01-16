Всемирный банк прогнозирует укрепление роли Казахстана как регионального лидера

Казахстанский премьер Алихан Смаилов отметил, что за 30 лет сотрудничества с финансовой организацией в республике реализовано 48 совместных проектов на сумму свыше $8 млрд, еще шесть находятся в работе

АСТАНА, 16 января. /ТАСС/. Всемирный банк рассчитывает на дальнейшее укрепление позиции Казахстана в качестве лидера в регионе. Об этом заявила региональный директор финансовой организации по Центральной Азии Татьяна Проскурякова на встрече с премьер-министром республики Алиханом Смаиловым.

По ее словам, которые приводит пресс-служба казахстанского правительства, Всемирный банк активизировал подготовку новых проектов по линии страны, чему способствовали переговоры, проведенные в августе 2023 года. Это в том числе касается программы кабинета министров по подключению отдаленных населенных пунктов к интернету.

"Мне кажется, это будет очень хороший пример для всех стран Центральной Азии. Я думаю, что роль Казахстана как регионального лидера будет укрепляться", - сказала Проскурякова.

В свою очередь Смаилов отметил, что на протяжении более 30 лет сотрудничества со Всемирным банком в республике успешно реализовано 48 совместных проектов на сумму свыше $8 млрд. При этом в работе находятся шесть активно действующих проектов. "Правительство Казахстана настроено на дальнейшее углубление сотрудничества со Всемирным банком", - подчеркнул глава кабмина.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы проведения совместных проектов в области развития экономики, внедрения цифровизации и защиты окружающей среды.