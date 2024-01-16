В Венгрии Suzuki на неделю остановит завод из-за нарушения логистики через Красное море

По данным газеты Nikkei, предприятие не будет работать с 15 по 21 января

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. Автомобильная компания Suzuki на неделю приостанавливает работу завода по сборке автомобилей в Венгрии из-за нарушения логистики в связи с ситуацией в Красном море. Об этом сообщила газета Nikkei.

Как отмечается, к этому привели нарушения в поставках на предприятие произведенных в Японии деталей, в том числе двигателей, что связано с действиями хуситов, которые после обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа пригрозили не пропускать через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива связанные с Израилем суда.

Сборочное предприятие Suzuki в Венгрии в прошлом году выпустило 142 тыс. машин. На нем производятся модели кроссоверов Vitara и S-Cross. Работа предприятия приостановлена с 15 по 21 января.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.