В Казахстане добыча нефти по итогам 2023 года составила порядка 90 млн тонн

Изначально планировалось добыть порядка 92-93 млн тонн, сообщил министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев

АСТАНА, 16 января. /ТАСС/. Объем добычи нефти в Казахстане по итогам 2023 года составил порядка 90 млн тонн. Об этом сообщил на брифинге министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев.

"По объемам добычи нефти мы изначально планировали порядка 92-93 млн тонн. Фактически мы добыли порядка 90 млн тонн", - сказал он.

"Во-первых, это было связано с ремонтом на крупных нефтегазодобывающих предприятиях. <...> Также мы проводили активную работу с участием нефтяной отрасли по добровольному снижению объемов добычи в связи с нашими обязательствами в рамках ОПЕК+", - пояснил Саткалиев.

Он отметил, что в целом проблем с планированием в нефтяной отрасли Казахстана не наблюдается: темпы производства растут, проекты расширения новых скважин и масштабов добычи реализуются в соответствии с установленными целями.