Совет директоров Fix Price одобрил промежуточные дивиденды в размере 8,4 млрд рублей

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 26 января

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Совет директоров ретейлера Fix Price, развивающего сеть магазинов низких фиксированных цен, одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 годы в размере 8,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 годы в совокупном размере 8,4 млрд рублей или 9,84 рубля на ГДР/акцию (общая сумма с учетом применимых налогов и сборов)", - сообщает ретейлер.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 26 января. Промежуточные дивиденды, как ожидается, будут выплачены в течение двух месяцев с даты закрытия реестра.