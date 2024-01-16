Челябинский завод ускорил выпуск кормов на 30% за счет принципов бережливого производства

Компания "Радуга" планирует в 2024 году открыть новый цех

ЧЕЛЯБИНСК, 16 января. /ТАСС/. Компания "Радуга" (поселок Увельский Челябинской области) стала изготавливать суточную норму импортозамещающего корма для кошек за 15 часов, что на 30% быстрее, чем было полгода назад. Ускорить производство помог национальный проект "Производительность труда", сообщил ТАСС директор областного Фонда развития промышленности Сергей Казаков.

"За полгода эксперты Фонда развития промышленности Челябинской области помогли вошедшей в орбиту нацпроекта компании "Радуга" разработать планы повышения производительности труда, которые затем были внедрены. Кроме того, сотрудников компании обучили принципам и инструментам бережливого производства. Теперь, когда все работы завершены, выпуск суточной нормы импортозамещающего корма для кошек происходит не за 22 часа, а всего лишь за 15 часов", - сказал собеседник агентства.

По словам Казакова, уход с рынка нескольких иностранных игроков побуждает челябинскую компанию развиваться дальше. Она планирует в 2024 году открыть новый цех. Компания характеризуется в Челябинской области самым высоким показателем по итоговому чек-листу оценки пилотного потока из всех проектов, реализованных экспертами регионального центра компетенций. В новом цехе она будет применять все решения, которые позволили ускорить производство.

"Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат.