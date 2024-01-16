КТК ждет роста отгрузки нефти в 2024 году до более 70 млн тонн

Каспийский трубопроводный консорциум в 2023 году отгрузил на экспорт с морского терминала под Новороссийском 63,5 млн тонн нефти

АСТАНА, 16 января. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует увеличить отгрузку нефти в 2024 году до более 70 млн с 63,5 млн тонн в 2023 году. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор КТК Николай Горбань.

"В текущем году консорциум планирует удовлетворить все заявленные грузоотправителями объемы - это более 70 млн тонн", - сказал он.

КТК в 2023 году отгрузил на экспорт с морского терминала под Новороссийском 63,5 млн тонн нефти.

Как уточнил Горбань, в 2024 году по КТК планируется "прокачать порядка 60 с лишним млн тонн казахстанской нефти".

Ранее в консорциуме сообщали, что в 2023 году по КТК было отгружено 56,05 млн тонн казахстанской нефти.

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.