Маск заявил, что Tesla не будет развивать ИИ, если он не получит 25% голосующих акций

В настоящее время Илон Маск владеет более 12% акций компании

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что Tesla не будет самостоятельно заниматься развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ), если он не получит 25-процентную долю в капитале компании. Об этом Маск написал в X (ранее Twitter).

"Мне неудобно развивать Tesla как лидера в области ИИ и робототехники, не имея 25% голосующих акций. Эта доля будет означать только наличие у меня влияния, но [мое решение] может быть отменено, если большое количество акционеров проголосует против, - заявил он. - В противном случае, я бы предпочел создавать такие продукты за пределами Tesla. Автомобильная компания - собрание дюжины стартапов, а не одного".

Маск остается крупнейшим акционером Tesla, владеющим более 12% акций компании. Он сталкивается с недовольством акционеров по множеству вопросов, включая обвинения в том, что он отвлекается на работу с X, ранее известной как Twitter, которую он купил за $44 млрд в 2022 году и продал акции Tesla на миллиарды долларов для финансирования сделки, добавляет агентство.