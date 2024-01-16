Сальдо внешней торговли РФ сократилось в январе - ноябре 2023 года до $126,9 млрд

В ФТС уточнили, что российский экспорт за этот период сократился до $385,9, импорт вырос до $259 млрд

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли РФ сократилось до $126,9 млрд за январь - ноябрь 2023 года с $310,1 млрд за аналогичный период 2022 года. Соответствующая статистика опубликована на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт РФ за указанный период сократился до $385,9 млрд с $538,1 млрд, импорт вырос до $259 млрд с $228 млрд. Экспорт в страны Европы сократился до $78,4 млрд с $248,3 млрд, импорт снизился до $71,7 млрд с $80,7 млрд.

Экспорт в страны Азии вырос до $276,1 млрд с $257,1 млрд, импорт - до $169,9 млрд с $128,7 млрд.

Также наблюдается рост торговли со государствами Африки: экспорт вырос до $19,8 млрд с $12,9 млрд, импорт - до $3 млрд с $2,8 млрд. В то же время российский экспорт в страны Северной и Южной Америки сократился до $11,4 млрд с $18,8 млрд, импорт - до $13,7 млрд с $15,2 млрд.

В структуре экспорта доля минеральных продуктов, в том числе продукции топливно-энергетического комплекса, сократилась до 61% ($235,3 млрд) с 66,3% ($356,8 млрд). Второй крупнейшей статьей являются металлы и изделия из них: ее доля выросла до 14,4% ($55,4 млрд) с 12% ($64,6 млрд). Единственной статьей экспорта, показавшей рост в абсолютном выражении, стала сельскохозяйственная продукция. Ее доля в экспорте достигла 10,2% ($39,4 млрд) против 6,9% ($36,9 млрд) за 11 месяцев 2022 года.

Крупнейшей статьей импорта являются машины, оборудование и транспортные средства. Их доля в импорте выросла до 50,8% ($131,7 млрд) с 45,5% ($103,8 млрд). Следом идет продукция химической промышленности, доля которой снизилась до 19,7% ($51 млрд) с 22,6% ($51,6 млрд). Третье место в импорте занимает сельскохозяйственная продукция, чья доля составила 12,4% ($32 млрд) против 14% ($31,9 млрд) за 11 месяцев 2022 года.