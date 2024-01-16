"Совкомфлот" сомневается в возможности постоянной работы в Красном море

Отдельные текущие рейсы выполняются согласно действующему протоколу безопасности, отметили в компании

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. "Совкомфлот" оценивает ситуацию и безопасность движения флота по Красному морю и не может спрогнозировать постоянную работу там. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Опасность для мореплавания в районе Красного моря и Аденского залива существовала всегда. При ее обострении компанией производится оценка ситуации на предмет безопасности движения флота. Из-за эскалации военных действий в регионе на сегодняшний момент невозможно спрогнозировать, будет ли компания продолжать в нем постоянную работу", - заявил "Совкомфлот".

В компании отметили, что отдельные текущие рейсы выполняются согласно действующему протоколу безопасности. "Совкомфлот" внимательно следит за развитием ситуации в Красном море и оценивает риски, не исключая использование альтернативных маршрутов в случае эскалации ситуации.

В компании добавили, что ситуация в Суэцком канале "повлияла на увеличение скорости доставки и удорожание стоимости транспортных издержек, в некоторых случаях ситуация сказалась на экономике ряда компаний", что в итоге оказывает влияние на скорость товарооборота и ведет к нарушению логистических цепочек. Особенно это касается контейнерных перевозок и товаров массового потребления.