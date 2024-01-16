Оверчук заявил о заинтересованности России в расширении товарооборота с Нигером

Вице-премьер отметил, что для этого необходимы дальнейшие совместные шаги с целью развития партнерства в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, инфраструктура, геологоразведка

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российская сторона заинтересована в расширении торгово-экономических и инвестиционных связей, а также товарооборота с Нигером. Необходимы совместные шаги для развития партнерства в энергетике и ряде других сфер, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече в Москве с премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном.

Как отметил Оверчук, Россия рассматривает Нигер "как дружественное государство, с которым на протяжении длительного времени выстраивались взаимовыгодные конструктивные отношения".

"Мы заинтересованы в расширении торгово-экономических и инвестиционных связей, расширении товарооборота. Для этого необходимы дальнейшие совместные шаги с целью развития партнерства в таких перспективных сферах, как сельское хозяйство, энергетика, инфраструктура, геологоразведка", - подчеркнул заместитель председателя правительства РФ.