В ЕС приступили к технической работе над планом по использованию доходов от активов России

Вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем отметил, что Евросоюз намерен быстро добиться прогресса

БРЮССЕЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Евросоюз приступил к технической работе по реализации выдвинутого Еврокомиссией (ЕК) плана по использованию доходов от замороженных активов России в интересах Украины. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем на транслировавшийся онлайн пресс-конференции по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС.

По словам ван Петегема, участники заседания "проанализировали поступившие в декабре предложения Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС" касательно использования доходов от замороженных российских активов и "подтвердили твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе". "Работа на техническом уровне уже началась, и мы намерены быстро добиться прогресса", - добавил он.

Агентство Bloomberg сообщило 12 декабря 2023 года, что Евросоюз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые намерен затем направить Киеву. Согласно документу, ЕК планирует получить около €15 млрд до 2027 года в виде доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. Самый большой объем таких активов - €191 млрд - заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии, которая только за 9 месяцев 2023 года получила с них прибыль в размере €3 млрд. На саммите сообщества 14-15 декабря лидеры ЕС, вопреки ожиданиям, не утвердили предложенный ЕК план.