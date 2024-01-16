Дерипаска назвал заморозку активов серьезнейшим актом агрессии ЕС к населению РФ

Бизнесмен напомнил о принципе "око за око" в связи с обсуждением судьбы замороженных активов России на Западе

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Олег Дерипаска считает заморозку российских активов на Западе большим актом агрессии со стороны Европы по отношению к населению РФ, написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Он также напомнил о принципе "око за око" в связи с обсуждением судьбы замороженных активов России на Западе.

"Это будет серьезнейший акт агрессии со стороны Европы по отношению к российскому населению. И он не может пройти незаметно, это создаст очень долгосрочные последствия. А старый закон Русичей никто не отменял: "око за око, зуб за зуб". По крайней мере для Русичей", - написал Дерипаска. Он подчеркнул, что ажиотаж по поводу "дележа замороженных на западе миллиардов российских пенсионеров" не утихает. "Жгут денюжки карманы?" - резюмировал бизнесмен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что Россия готова принять адекватные ответные меры при конфискации своих активов на Западе. В связи с одобрением в США законопроекта об изъятии активов РФ дипломат заявила, что "воровство стало визитной карточкой англосаксов".

О ситуации с российскими активами

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на документ Совета национальной безопасности сообщило, что администрация президента США Джо Байдена поддержала закон, который позволит конфисковать замороженные на Западе российские активы на сумму около $300 млрд. Эти средства планируется использовать для восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москва намерена оспаривать, причем бессрочно, такие шаги Запада. По словам Пескова, это повлечет "очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется". Помимо этого, Россия будет прорабатывать ответные меры, которые едва ли будут зеркальными, добавил представитель Кремля.