"Удоканская медь" первой среди российских ГМК списала 1 тыс. углеродных единиц

Углеродные единицы были приобретены "Удоканской медью" у ПАО "Русгидро" в сентябре 2023 года на площадке Восточного экономического форума от зарегистрированного климатического проекта по модернизации и переводу с угля на газ трех котлоагрегатов Владивостокской ТЭЦ-2

ТАСС, 16 января. Компания "Удоканская медь" стала первым в России горно-металлургическим предприятием, которое списало 1 тыс. углеродных единиц для компенсации выбросов парниковых газов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Компания завершила процесс списания 1 тыс. углеродных единиц для компенсации выбросов парниковых газов. Операция проведена и зафиксирована в Российском реестре углеродных единиц. Это первое в истории списание, проведенное в таком объеме, и первое, проведенное российской горно-металлургической компанией", - говорится в сообщении.

Углеродные единицы были приобретены "Удоканской медью" у ПАО "Русгидро" в сентябре 2023 года на площадке Восточного экономического форума от зарегистрированного климатического проекта по модернизации и переводу с угля на газ трех котлоагрегатов Владивостокской ТЭЦ-2.

"Удоканская медь" создана в 2008 году для реализации проекта разработки Удоканского месторождения меди. Входит в состав многопрофильного холдинга USM. Удоканское месторождение с ресурсами меди 26,7 млн тонн является крупнейшим месторождением в России.

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.