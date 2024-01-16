Лауреатом премии "Служение" стал проект "Цифровизация транспорта в "умном городе"

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что президент Владимир Путин определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей развития страны до 2030 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко наградил победителя в номинации "Новые технологии - новые возможности" Всероссийской муниципальной премии "Служение", лауреатом которой стал проект "Цифровизация транспорта в "умном городе". Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера.

"Лауреата в номинации "Новые технологии - новые возможности" объявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Первое место занял проект "Цифровизация транспорта в "умном городе", внедренный по инициативе мэра столицы Чеченской Республики, города Грозного - автоматизация управления дорожным движением позволила снизить число ДТП и увеличить пропускную способность трасс", - сказано в сообщении аппарата зампреда правительства.

В ходе своего выступления Чернышенко напомнил, что президент России Владимир Путин определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей развития страны до 2030 года. "Уровень цифровой зрелости в России уже превысил 70%. Активной цифровизации способствуют идеи и решения, предложенные муниципальными командами", - отметил вице-премьер.

Согласно представленной информации, второе место в номинации занял проект "Внедрение энергоэффективных технологий управления отоплением муниципальных учреждений" из Кемеровской области, а третье место - проект "Геопортал", созданный в Калининградской области. Награды также вручали актриса, лауреат государственной премии РФ в области литературы и искусства Ольга Будина и генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.

Всероссийская муниципальная премия "Служение" в этом году присуждается впервые. Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Награда присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.