Глава МВФ спрогнозировала импульс в мировой экономике благодаря показателям 2023 года

Кристалина Георгиева отметила, что показатели оказались немного лучше ожидаемых

ДАВОС, 17 января. /ТАСС/. Мировая экономика получит импульс в 2024 году благодаря немного более сильным, чем ожидалось, показателям прошлого года. Об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Мировая экономика оказалась удивительно устойчивой. [Показатели за] 2023 год немного лучше, чем мы ожидали", - сказала она 16 января в интервью агентству Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Она отметила, что новый год благодаря этому получит определенный импульс.

Георгиева заявляла, что все международное сообщество станет беднее и менее защищенным вследствие наблюдающейся фрагментации мировой экономики. При этом она напомнила, что мировой ВВП может, согласно прогнозам МВФ, сократиться примерно на 0,2-7% в результате фрагментации системы международной торговли и появляющихся в ней различных ограничений.