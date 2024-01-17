В Казахстане планируют законодательно признать электромобили и гибриды

Также в законодательстве появится понятие "электрозарядная станция", которая будет отнесена к объектам придорожного сервиса

АСТАНА, 17 января. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил в первом чтении поправки в законодательство, касающиеся популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей. Ими законодательно вводятся понятия "гибридный автомобиль" и "электромобиль". Трансляция заседания велась на сайте парламента.

"На 1 января 2023 года в Казахстане было зарегистрировано 812 легковых автомобилей с электродвигателем. По итогам 2023 года их число составило 7 793, что свидетельствует о росте количества электромобилей в 9,5 раз. Есть спрос на электромобили, что требует развития необходимой инфраструктуры", - пояснил актуальность поправок депутат Мажилиса Самат Мусабаев.

Поправками предлагается ввести новые понятия "гибридный автомобиль" и "электромобиль" для идентификации видов транспортных средств на законодательном уровне. Электромобили будут обеспечены специально отведенными местами для парковки. Кроме того, вводится понятие "электрозарядная станция", которая будет отнесена к объектам придорожного сервиса.

"Основные нормы законопроекта направлены на введение нового понятия "электрозарядная станция"; обеспечение отдельных мест для размещения электрозарядных станций при проектировании дорог; закрепление компетенции уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства по разработке правил проектирования, установки, технической эксплуатации электрозарядных станций в жилых зонах", - говорится в заключении комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса.

В закон "О дорожном движении" предлагается внести норму о запрете водителям транспортных средств, не оснащенных электродвигателями, осуществлять парковку в местах, оборудованных электрозарядными станциями. Ожидается, что поправки в законодательство позволят развить инфраструктуру для электромобилей, создать условия для эксплуатации экологически чистого транспорта и правовые механизмы для регулирования деятельности по установке электрозарядных станций. Работа над изменениями в законодательство продолжится в профильном комитете Мажилиса.