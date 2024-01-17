Они составили 47,3 млн пассажиров

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" по итогам 2023 года увеличила перевозки на 16,3%, до 47,3 млн пассажиров. Об этом говорится в сообщении группы.

"Общий объем перевозок составил 47,3 млн пассажиров, увеличившись на 16,3% по сравнению с 2022 годом и на 3,3% по сравнению с 2021 годом. На внутренних линиях перевезено 37,7 млн пассажиров, на 6,8% больше, чем в 2022 году, и сопоставимо с 2021 годом. На международных линиях перевезено 9,6 млн пассажиров, на 4,2 млн и 1,1 млн пассажиров больше, чем в 2022 и 2021 году соответственно", - отмечается в сообщении.

При этом головная компания группы - "Аэрофлот" - по итогам года увеличила перевозки на 22,8%, до 25,2 млн пассажиров. Что касается перевозок по итогам декабря, то группа перевезла 3,7 млн пассажиров (рост на 22,3% в годовом выражении).

Как следует из данных группы, пассажиропоток лоукостера "Победа" по итогам 2023 года вырос на 11,5%, до 13 млн пассажиров (в декабре компания перевезла более 1 млн пассажиров, рост составил почти 13%). Авиакомпания "Россия" по итогам года увеличила перевозки на 7,3%, до 9 млн пассажиров ( в декабре перевезено почти 650 тыс. пассажиров - рост составил 0,7%).