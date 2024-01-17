Госдума приняла в I чтении законопроект об оформлении прав на мелиоративные сооружения

Документ был инициирован Законодательным собранием Калининградской области

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на решение проблем с оформлением прав на мелиоративные сооружения, в том числе каналы, плотины, дамбы и другие. Документ был инициирован Законодательным собранием Калининградской области.

Законопроектом уточняются виды мелиоративных систем, которые являются объектами недвижимости, закрепляется возможность установление публичного сервитута для размещения, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта и эксплуатации мелиоративных систем либо входящих в них сооружений и устройств, гидротехнических систем. Также определяются особенности кадастрового учета и госрегистрации прав на мелиоративные системы, являющиеся недвижимым имуществом и построенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов напомнил, что вопрос об оформлении мелиоративных сооружений как объектов недвижимости по-прежнему остается нерешенным. "Отсутствие регистрации мелиоративных каналов и иных сооружений в ЕГРН не только создает риски их случайной утраты в результате хозяйственной деятельности, но и не позволяет их отразить на балансе соответствующих учреждений и потратить бюджетные средства на их ремонт и содержание. При этом мелиоративные сооружения крайне важны, они являются инструментом обеспечения плодородия сельскохозяйственных земель в одних регионах и способом обеспечения безопасного существования граждан в других регионах, где такие сооружения направлены на осушение почв", - подчеркнул Гаврилов.

Принятые изменения должны урегулировать накопившиеся проблемы в сфере регистрации мелиоративных сооружений, оформления прав на земельные участки под ними и гарантировать возможность их нормальной эксплуатации, пояснил депутат.