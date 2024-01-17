Глава Saudi Aramco считает, что атаки хуситов могут привести к дефициту нефтяных танкеров

Амин Нассер заявил, что если деэскалация на Ближнем Востоке произойдет в краткосрочной перспективе, танкеров хватит

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Нападения йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на суда в Красном море могут в долгосрочной перспективе привести к дефициту нефтяных танкеров. Такое мнение выразил гендиректор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер.

"Если это (деэскалация на Ближнем Востоке - прим. ТАСС) произойдет в краткосрочной перспективе, танкеров хватит <…>. Но в долгосрочной перспективе это может стать проблемой", - сказал Нассер в интервью агентству Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе. "Потребуется больше танкеров, и им придется совершать более длинный путь", - добавил он.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

На фоне обострения ситуации в Красном море многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР. Однако этот путь занимает на 10-14 дней больше, что увеличивает издержки.