В Кузбассе в 2023 году добыча угля снизилась почти на 5%

Объем добытой продукции составляет 214,2 млн тонн

КЕМЕРОВО, 17 января. /ТАСС/. Угольщики Кемеровской области в 2023 году добыли 214,2 млн тонн угля, что на 9,4 млн тонн меньше, чем в 2022 году. Об этом сообщили в министерстве угольной промышленности региона.

"С начала 2023 года угольщиками Кузбасса добыто 214,2 млн тонн угля (в 2022 г. - 223,6 млн тонн)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что добыча подземным способом осталась примерно на том же уровне - чуть более 71 млн тонн угля. При этом открытым способом добыто 143,1 млн тонн угля, что на 8,8 млн тонн меньше, чем в 2022 году. Добыча коксующихся марок выросла на 0,4 млн тонн - до 68,3 млн тонн, энергетических марок снизилась почти на 10 млн тонн и составила 145,9 млн тонн. Общая переработка угля осталась на уровне 2022 года - около 179 млн тонн, или 83,4% от добычи.

Всего с начала 2023 года кузбасскими предприятиями отгружено железнодорожным транспортом 190,8 млн тонн, что на 9,7 млн тонн меньше, чем в 2022 году. При этом остатки угля на складах и в бункерах снизились на 0,8 млн тонн до 21,9 млн тонн.

В угольной отрасли Кузбасса занято свыше 90 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается около 60% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.