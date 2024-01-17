Эксперты: "Новатэк" сможет временно размещать СПГ с "Арктик СПГ - 2" на спотовом рынке

По словам директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, в 2022 году на спот приходилось 28% всей мировой торговли СПГ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. "Новатэк" после запуска первой линии "Арктик СПГ - 2", который ожидается в первом квартале 2024 года, сможет временно размещать все производимые объемы сжиженного природного газа (СПГ) на спотовом рынке для минимизации влияния санкций США, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Теоретически весь объем производства первой очереди завода (6,6 млн т в год) действительно можно продавать на спотовой основе (таковой обычно считают контракты длительностью до трех месяцев). Спот может стать частичным и временным решением, но опора только на него - это постоянный риск, оказывающий сильное понижающее давление на отпускные цены (покупатели могут требовать значительных дисконтов)", - считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

По его словам, в 2022 году на спот приходилось 28% всей мировой торговли СПГ и еще 7% - на краткосрочные контракты (длительностью до четырех лет). "Есть примеры стран, для которых спотовые и краткосрочные сделки составляют основной объем экспорта. Это, например, Ангола (98% в 2022 году), ОАЭ (86%), Норвегия (75%), Египет (73%). К ним же примыкают и США (61%). Но все же это пока не доминирующая форма торговли, и после ценового кризиса 2021-2022 годов покупатели к ней немного охладели (поскольку поставки по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой оказались существенного дешевле)", - добавил Белогорьев.

С ним согласен и заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Думаю, это будут в основном спотовые операции с дисконтом "за вредность". Газ будет продаваться на споте, либо непосредственно компанией "Арктик СПГ - 2", либо через посредников, которые готовы брать на себя санкционные риски. А коммерческие интересы акционеров, вероятно, будут реализованы в другой форме, не через прямой маркетинг СПГ", - сказал Гривач, комментируя отказ TotalEnergies отбирать причитающиеся ей объемы СПГ с проекта в 2024 году.

Однако, как отметил в свою очередь Белогорьев, учитывая прямые санкции против оператора проекта, пока нет ясности, кто сможет осуществлять экспорт таким образом, чтобы покупатели не чувствовали над собой угрозы вторичных санкций.

Газовозы - залог успеха

Одним из острых вопросов по-прежнему является своевременное, особенно в 2024-2025 годах, обеспечение завода достаточным числом судом-газовозов ледовых классов, как Arc7, так и Arc4, считают эксперты.

"Санкции фактически отрезали для завода возможность привлечения зарубежного фрахта, и полагаться придется, видимо, только на флот, находящийся в собственности российских компаний, либо аффилированный с ними. Поэтому пока совсем неочевидно, что в 2025 году окажется достаточно судов, чтобы обеспечить работу первых двух линий завода", - сказал Белогорьев.

Независимый эксперт Александр Собко отмечает, что оптимизация логистики проектов на Ямале и Гыдане - достаточно сложная задача, а число необходимых танкеров сильно зависит от того, в западном (Европа) или восточном направлении идет экспорт.

"Строго говоря, даже для "Ямал СПГ" действующих танкеров ледового класса недостаточно, чтобы в летний период обеспечивать вывоз всех объемов в восточном направлении. Начало работы перегрузочных комплексов может сильно изменить расклад, уменьшить загрузку газовозов ледового класса даже для проекта "Ямал СПГ", таким образом высвободив часть дефицитных судов", - цитирует Собко портал "ИнфоТЭК".

По мнению Собко, успехи в вывозе нового СПГ будут зависеть о того, будет ли возможность использовать находящиеся в SDN-листе перегрузочные комплексы в Мурманской области и на Камчатке, и сколько новых газовозов ледового класса удастся получить. Также сыграет роль объем экспорта СПГ в Европу, что позволяет сэкономить на транспортном плече. "Сейчас эти объемы значительны ("Ямал СПГ"), но новый "подсанкционный" сжиженный природный газ ЕС, скорее всего, покупать не захочет", - полагает эксперт.

Собко не исключает, что Китай и Япония могут получить исключения и разрешения на вывоз СПГ с российского проекта. Гривач же полагает, что на первом этапе за счет перевалки борт в борт газовозов должно хватить.

США хотят распугать покупателей российского СПГ

Белогорьев считает, что США вполне решительно настроены помешать полноценной работе "Арктик СПГ - 2", и санкции, принятые в сентябре - декабре 2023 года, вряд ли последние. Однако, по мнению эксперта, сам по себе "Арктик СПГ - 2" их мало интересует.

"Цель США, как мне представляется, более масштабна: попытаться убедить участников мирового рынка СПГ (потенциальных потребителей и трейдеров), что вообще не стоит рассчитывать на увеличение поставок СПГ из России, а это означает, что нужно строить больше новых мощностей сжижения в самих США. То есть, мешая работе "Арктик СПГ - 2", США пытаются подорвать в целом амбициозные планы России по увеличению экспорта СПГ в 2030-е годы, распугав всех ее основных контрагентов, и тем самым помочь продвижению американского СПГ", - сказал Белогорьев.

Собко считает, что проект "Арктик СПГ - 2", пусть и с издержками, в том числе финансовыми (дисконты), будет реализован. "Как это обычно бывает, все "игры", пусть формально связанные с действующими или почти готовыми заводами СПГ, по большому счету направлены на новые проекты. И у России, и у США - амбициозные планы по дальнейшему развитию сектора, поэтому понятно желание Соединенных Штатов ухудшить положение России на этом рынке, воспользовавшись ситуацией", - отметил Собко.

По данным Гривача, первая линия "Арктик СПГ - 2" сейчас работает в тестовом режиме и готовится к первой отгрузке СПГ в конце этого месяца. "Если она (отгрузка - прим. ТАСС) состоится, то можно будет говорить, что проект адаптировался к санкционному режиму. Думаю, шансы для этого есть", - заключил он.

Санкции США против проекта

2 ноября 2023 года Минфин США включил в санкционный список ООО "Арктик СПГ - 2", реализующее проект строительства завода по сжижению природного газа. Министерство также установило 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок с "Арктик СПГ - 2".

Участниками проекта "Арктик СПГ - 2" являются крупнейший независимый производитель природного газа в России компания "Новатэк" (60%), французская корпорация TotalEnergies (10%), китайские CNPC (10%) и CNOOC (10%), а также имеющий 10% японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25% принадлежит Mitsui и 75% - JOGMEC. Проект предусматривает строительство трех производственных очередей по выпуску сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая.