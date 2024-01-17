Омская область снизила расходы на обслуживание госдолга до рекордного за 15 лет показателя

Объем расходов составил 480 млн рублей

ОМСК, 17 января. /ТАСС/. Расходы на обслуживание государственного долга Омской области снизились до 480 млн рублей, что является рекордно низким показателем с 2008 года. Об этом рассказал журналистам министр финансов региона Вадим Чеченко.

"Когда мы говорим о госдолге, то главный негативный элемент связан с тем, что мы тратим деньги на его обслуживание. Не могу не сказать, что расходы на обслуживание госдолга сократились до менее чем полумиллиарда рублей [до 480 млн рублей]. И в последний раз у нас такие объемы были в 2008 году, то есть 15 лет расходы были больше", - сказал Чеченко.

В пресс-службе омского Минфина ТАСС уточнили, что в 2008 году госдолг составлял 9,742 млрд рублей, по итогам 2023 года этот показатель равен 68,405 млрд рублей. При этом долговая нагрузка за 15 лет выросла с 36,45 до 67,9%, а расходы на обслуживание кредитов остались теми же. В некоторые годы на уплату процентов по кредитам направлялось до 2-2,5 млрд рублей. Сейчас сэкономленные средства направляются на социальные нужды.

По словам Чеченко, добиться снижения расходов на обслуживание удалось за счет замещения коммерческих кредитов бюджетными и задействования ликвидности счета. "Конечно, мы будем и дальше стараться использовать эти подходы, но, конечно, в связи с ростом ключевой ставки это будет сложнее", - подчеркнул министр.