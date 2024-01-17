Здание технопарка экосистемы "Космос" на Урале планируют начать строить в конце 2024 года

На эти цели привлекли 500 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Здание технопарка электронной промышленности научно-производственной экосистемы "Космос", которая создается в Екатеринбурге, начнут строить в четвертом квартале 2024 года, сообщил гендиректор Корпорации развития Среднего Урала, которая реализует проект, Андрей Мисюра.

"В 2024 году мы планируем выйти уже на строительство объекта, провести проектирование и изыскание, провести государственную экспертизу проекта до конца третьего квартала и приступить к строительству здания", - сказал Мисюра на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он добавил, что площадь первой очереди составит не менее 10 тыс. кв. м, на эти цели привлекли 500 млн рублей. Планируется, что в здании разместятся несколько тысяч человек.

По словам Мисюры, к 2030 году объем выручки резидентов экосистемы "Космос" достигнет 30 млрд рублей, ежегодно они будут выплачивать более 600 млн рублей в региональный бюджет и более 900 млн рублей - в федеральный. Сейчас подписаны соглашения с 17 резидентами экосистемы.

Ранее сообщалось, что технопарк станет ядром научно-производственной экосистемы "Космос" в Екатеринбурге, инициатором создания которой выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ее также будут формировать строящийся в составе кампуса Уральского федерального университета Институт радиоэлектроники и информационных технологий, международный выставочный центр "Екатеринбург-экспо", IT-компании. Проект предполагается реализовать к 2026 году.