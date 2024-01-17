Россия в ноябре сократила добычу нефти на 300 тыс. б/с

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Добыча нефти в России в ноябре снизилась на 300 тысяч баррелей в сутки (б/с) и составила 9,2 млн б/с, следует из отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

При этом добыча жидких углеводородов уменьшилась на 80 тыс. б/с, до 10,4 млн б/с. В октябре 2023 года, по данным ОПЕК, РФ добывала 9,5 млн б/с нефти.

В декабре Минэнерго РФ прогнозировало добычу нефти в стране по итогам 2023 года в 523 млн тонн или чуть меньше, что примерно на 2% ниже прошлогоднего уровня. Ряд стран ОПЕК +, включая Россию и Саудовскую Аравию, с весны 2023 года по конец 2024 года добровольно сокращают добычу нефти в общем объеме на 1,66 млн б/с. В рамках этих договоренностей Россия сокращает добычу на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Параллельно РФ сокращает поставки на мировые рынки: в августе на 500 тыс. б/с, а с сентября до конца года - на 300 тыс. б/с. В конце ноября некоторые участники ОПЕК+ приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях на первый квартал 2024 года, объем которых суммарно составит 2,2 млн баррелей в сутки. Россия в первом квартале 2024 г. будет снижать поставки нефти на 500 тыс. б/с.