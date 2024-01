Суд оштрафовал 11 хостинговых компаний на 367,5 млн рублей за отсутствие филиалов в России

Роскомнадзор ранее обязал эти компании помечать как нарушителей законов РФ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Суд в Москве назначил оборотные штрафы 11 облачным хостинговым компаниям на общую сумму более 367 млн рублей за административное правонарушение, связанное с отсутствием представительства в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Мировой судья судебного участка №422 признал виновными компании Amazon Web Services, Inc., HostGator.com LLC, Bluehost Inc., Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC, DigitalOcean LLC, DreamHost LLC, GoDaddy.com LLC, WPEngine, Inc. и Hetzner Online GmbH по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ (осуществление иностранным юридическим лицом деятельности в интернете на территории РФ без размещения электронной формы для направления обращений российских граждан и организаций, либо без создания филиала, открытия представительства, учреждения российского юридического лица) и назначил им наказание в виде штрафа на общую сумму 367 млн 580 тыс. 828 рублей", - сказали в пресс-службе.

В сентябре 2023 года Роскомнадзор обязал эти компании помечать как нарушителей законов России. Поводом послужило нарушение ими законодательства о деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ. Согласно нему, компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить форму обратной связи для российских граждан и организаций и открыть представительство в России.