Путин не исключил создания фонда для капремонта аэродромов

Его могут создать по аналогии с дорожным фондом, отметил президент

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности создания фонда для капитального ремонта аэродромов по аналогии с дорожным фондом. Таким образом он отреагировал на предложение главы Минтранса Виталия Савельева.

Савельев рассказал, что до 2030 года потребуется отремонтировать 111 аэродромов, для чего требуется не менее 383 млрд рублей. Министр предложил использовать механизм государственно-частного партнерства.

"Этот фонд для строительства и реконструкции аэродромной системы - это возможный проект. Надо над этим просто поработать, понять источники финансирования, - отметил Путин. - А так, в целом, это правильно. Хозяйство большое, нужен постоянно действующий источник [финансирования]".

Савельев рассказал, что механизм государственно-частного партнерства уже использовался при реконструкции московского аэропорта Шереметьево, а также аэродромов в Новом Уренгое и Благовещенске.

Дорожные фонды формируются, помимо госсубсидий, за счет доходов от использования госимущества, концессий, а также штрафов за нарушения и механизмов возмещения ущерба.