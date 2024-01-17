В РФ более 10 млн авиапассажиров перевезли на дальневосточных маршрутах в 2023 году

Перевозки в ДФО осуществляли 32 авиакомпании, заявил министр транспорта Виталий Савельев

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Свыше 10 млн авиапассажиров перевезено в течение 2023 года на дальневосточных маршрутах. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина.

"Хочу отметить, что за 2023 год по дальневосточным маршрутам было перевезено более 10 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в 2022 году", - сказал министра.

Он добавил, что за последние 10 лет среднегодовой рост объемов пассажиропотока превышал 5%. Всего в 2023 году перевозки в ДФО осуществляли 32 авиакомпании.