Турпоток на Дальний Восток и в Арктику в 2023 году вырос на 40%

Как уточнил министр экономического развития РФ Максим Решетников, доля турпоездок в эти регионы в общем числе путешествий по России достигла 8,6%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Число туристов, которые остановились в отелях Дальнего Востока и Арктической зоны за 11 месяцев 2023 года, выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"За 11 месяцев прошлого года в гостиницах остановилось на 1,8 млн человек больше, чем годом ранее. Это плюс 40%. Для понимания - по стране у нас рост плюс 20%, а там плюс 40%", - сказал он.

Министр отметил, что доля турпоездок в арктические регионы и на Дальний Восток в общем числе турпоездок по России выросла более чем на 1 п.п. - до 8,6%. "Это очень заметный рост. При этом очень важно, что там вводятся новые номера, растет загрузка существующего номерного фонда, реализуются меры поддержки по линии национального проекта по туризму", - резюмировал Решетников.